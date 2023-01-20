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«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 20 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2023 года
Артем Белинин
Артем Лукоянов, «Ак Барс».
Фото Global Look Press
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20 ноября в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Ак Барс» и «Авангард». Матч стартует в 19.00 по московскому времени на «Татнефть Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 18.45 мск.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами казанцев. Поставить на их победу можно за 2.40, это примерно 42% вероятности. Успех «Авангарда» оценили в 2.85 (35%), ничью — в 3.50 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не проиграет, оформите ставку за 1.53.

Победа «Ак Барса» в матче с учетом овертайма и буллитов предложена за 1.77, «Авангарда» — за 2.05.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.75, Ф2(0) — за 2.08.

Минимум три шайбы от хозяев оценили котировкой 2.07, от гостей — 2.33.

Аналитики ожидают результативной встречи, тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.85.

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ХК Авангард
ХК Ак Барс
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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 20 января 2023 года