Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

«Ак Барс» — «Авангард»: прямая трансляция матча плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram
Telegram Дзен

3 апреля «Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой казанцев в овертайме (3:2). Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, она стартует в 19.15 мск.

Квинси Промес. «Урал» — «Спартак»: Промес, Соболев и Николсон оставили красно-белых на растерзание Гончаренко

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Успех «ястребов» доступен за 3.45 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (26%).

Верите во второй подряд выигрыш «барсов»? Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном исходе принесет 2060 рублей.

Команды встретятся уже в восьмой раз в этом сезоне: до финала «Востока» шесть раз сталкивались в рамках регулярного чемпионата. Казанцы в сумме оформили пять побед, но «Авангард» лишь два раза уступил в основное время. Поставить на очередное непоражение «ястребов» в основное время можно за 1.74.

Рынок на успех хозяев с учетом овертайма предложен с коэффициентом 1.59, на выигрыш гостей — за 2.34.

Проход «Ак Барса» в финал всего плей-офф доступен за 1.41, триумф «Авангарда» — за 2.89. В прошлом сезоне ни одна из команд не дошла даже до финала конференции.

Игроки &laquo;Авангарда&raquo;. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.10. Основное время первой встречи закончилось со счетом 2:2. А во всех семи играх этого сезона соперники лишь однажды забросили на двоих пять голов.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.65, команды не справлялись в основное время в четырех из семи матчей текущего сезона. Вариант «овертайма не будет» доступен за 1.28.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
0
Читайте также
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года