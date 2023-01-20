Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 20 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2023 года
Артем Белинин
Игорь Бобков, «Ак Барс».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

20 января в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Ак Барс» и «Авангард». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Татнефть Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Начало трансляции — в 18.45 мск.

ХК &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. «Ак Барс» — «Авангард»: Радулов и Шипачев не остановят супертройку из Омска

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами казанцев. Поставить на их победу можно за 2.40, это примерно 42% вероятности. Успех «Авангарда» оценили в 2.85 (35%), ничью — в 3.50 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не проиграет, оформите ставку за 1.53.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.75, Ф2(0) — за 2.08.

Аналитики ожидают результативной встречи, тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.85.

Ждете гола на первой минуте? Такой вариант оценили в 12.5.

Победа «Ак Барса» в матче с учетом овертайма и буллитов предложена за 1.77, «Авангарда» — за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

«Авангард» вряд ли испугает выезд, омичи — одна из лучших выездных команд КХЛ. К тому же с «Ак Барсом» у «Авангарда» отличная серия — они выиграли три из четырех матчей в 2022 году на «Татнефть Арене». Плюс у омичей отличная атака (у Буше, Ткачука и Толчинского 55 шайб на всех), так что бояться им почти нечего.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.36.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Ак Барс
1
0
Читайте также
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 20 января 2023 года