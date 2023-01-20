20 января в регулярном чемпионате КХЛ встретятся «Ак Барс» и «Авангард». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Татнефть Арене», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Начало трансляции — в 18.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами казанцев. Поставить на их победу можно за 2.40, это примерно 42% вероятности. Успех «Авангарда» оценили в 2.85 (35%), ничью — в 3.50 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 2850 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не проиграет, оформите ставку за 1.53.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.75, Ф2(0) — за 2.08.

Аналитики ожидают результативной встречи, тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.85.

Ждете гола на первой минуте? Такой вариант оценили в 12.5.

Победа «Ак Барса» в матче с учетом овертайма и буллитов предложена за 1.77, «Авангарда» — за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

«Авангард» вряд ли испугает выезд, омичи — одна из лучших выездных команд КХЛ. К тому же с «Ак Барсом» у «Авангарда» отличная серия — они выиграли три из четырех матчей в 2022 году на «Татнефть Арене». Плюс у омичей отличная атака (у Буше, Ткачука и Толчинского 55 шайб на всех), так что бояться им почти нечего.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.36.