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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 апреля 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 1 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Зият Пайгин.
Фото Официальный сайт ХК «Авангард»
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1 апреля в КХЛ состоится первый матч 1/2 финала плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом». Стартовая игра пройдет на «Татнефть Арене» в Татарстане и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 16.45 мск.

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«Ак Барс» — безоговорочный фаворит первого матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), успех «Авангарда» — за близкие 3.75 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «ястребов» в случае их триумфа выплата составит 3750 рублей.

Омичи проиграли казанцам в основное время всего два из 12 последних очных матчей. Вариант Х2 идет за 1.82.

В пяти последних встречах «Ак Барса» в плей-офф было заброшено меньше пяти шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре оценен в 2.12, ТМ 4.5 — в 1.71.

Только в двух матчах Кубка Гагарина из девяти «Авангард» оформил меньше двух шайб за 60 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 1.72.

Победу «Ак Барса» с учетом овертайма можно взять за 1.53, а на его соперника предложено поставить за 2.48.

Также казанцы считаются фаворитами всего противостояния: на их проход в финал котировка — те же 1.53, на омичей — 2.49.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Авангард»

«Авангард» блестяще провел четвертьфинальную серию против «Металлурга», разгромив соперника со счетом 4:0. Благодаря этому успеху суммарно омичи отыграли в плей-офф всего девять матчей — таким результатом не может похвастать ни один другой полуфиналист. Тот же «Ак Барс» закрыл оба раунда против «Нефтехимика» и «Адмирала» с одинаковым результатом (4:2).

Михаил Кравец и его хоккеисты в текущей ситуации получили больше времени на изучение соперника и на отдых. Причем второй пункт важнее, потому что омичи достаточно хорошо знакомы с казанцами — в этом сезоне «Ак Барс» и «Авангард» шесть раз встречались в регулярном чемпионате. Преимущество на стороне хозяев, которые победили четырежды. При этом только две встречи казанцы забрали в основное время, а в четырех случаях омичи не уступили в основное время. Учитывая показанный ими хоккей в первых двух стадиях плей-офф, как минимум не сгореть по ходу часа игры гости способны.

Рекомендуемая ставка: «Авангард» не проиграет в основное время за 1.82.

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