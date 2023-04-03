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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram
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3 апреля «Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, она стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Успех «ястребов» доступен за 3.45 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (26%).

Ждете, что противостояние лучших команд «Востока» второй раз подряд затянется в овертайм? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3650 рублей.

Команды встретятся уже в восьмой раз в этом сезоне: до финала «Востока» шесть раз сталкивались в рамках регулярного чемпионата. Казанцы в сумме оформили пять побед, но «Авангард» лишь два раза уступил в основное время. Поставить на очередное непоражение «ястребов» в основное время можно за 1.74.

Выбрать успех хозяев с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.59, этот рынок на гостей предложен за 2.34.

Проход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина доступен за 1.41, триумф «Авангарда» — за 2.89.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.10. Основное время первой встречи закончилось со счетом 2:2.

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»

«Ак Барс» в текущем сезоне уверенно выступает против «Авангарда»: команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла у омичей в пяти из семи матчей с учетом регулярки. Причем казанцы уступили в первых двух встречах сезона, а к предстоящей игре оформили пять побед подряд. При этом встречи соперников нередко заканчивались в овертайме — четыре раза.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев в матче за 1.59.

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