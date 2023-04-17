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Сегодня, 17:15

«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть финал КХЛ 17 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 17 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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17 апреля в Казани стартует финальная серия плей-офф КХЛ. Первая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА состоится на «Татнефть-Арене» и в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 19.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, что приблизительно 39% вероятности исхода. На успех «Ак Барса» котировка — 2.80 (35%), на ничью — 3.62 (26%).

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«Ак Барс» проиграл ЦСКА в основное время только один из четырех последних матчей. Вариант 1Х идет за 1.53.

Кто откроет счет в игре? «Ак Барс» — 1.91, ЦСКА — 1.92, никто — 29.0.

ТБ 4.5 оценен в 2.32, а ТМ 4.5 — в 1.60. Только в одной из десяти предыдущих встреч казанцев в плей-офф было заброшено больше четырех шайб.

Считаете, что армейцы отличатся как минимум дважды? ИТБ2 (1.5) предложено взять за 1.53, а ИТМ2 (1.5) — за 2.50.

На то, что обе команды забросят хотя бы по две шайбы, котировка — 2.42. На противоположный результат — 1.52.

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На победу ЦСКА с учетом овертайма можно поставить за 1.83, на успех «Ак Барса» — за 1.96.

Можете еще перед первым матчем выбрать победителя всего противостояния: чемпионство москвичей идет за 1.72, казанцев — за 2.11.

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«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз на финал КХЛ 17 апреля 2023 года