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«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 22 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 22 октября 2023 года
Евгений Коростелев
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22 октября в главном матче дня КХЛ «Ак Барс» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится на «Татнефть Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Ак Барс» считается минимальным фаворитом предстоящей игры. Успех казанцев в основное время оценен котировкой 2.57, что примерно 39% вероятности исхода. Триумф ЦСКА идет за 2.62 (38%), «мирный» результат — за 3.87 (23%).

Пять и более шайб в матче можно оформить за 1.87. Если же уверены, что их будет меньше, возьмите ТМ 4.5 за 1.80.

Выигрыш «Ак Барса» с учетом ОТ и серии буллитов выставлен за 1.89, ЦСКА — за 1.90.

В двух последних очных матчах обе команды забрасывали минимум по две шайбы (5:2 и 3:2). На то, что история повторится, котировка — 2.06.

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2135725В сентябре казанцы победили коллектив Федотова со счетом 5:2. Если они снова выиграют с разницей минимум в две шайбы, сыграет коэффициент 3.55.

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