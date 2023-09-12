Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
12 сентября на льду «Татнефть Арены» сойдутся самые результативные команды текущего сезона КХЛ — «Ак Барс» и минское «Динамо». После четырех туров соперники составляют топ-2 самых забивных клубов регулярки. Матч в Казани начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают подопечных Зинэтулы Билялетдинова серьезными фаворитами: коэффициент на их триумф в основное время — 1.54, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.00 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.90 (18%).
В прошлом сезоне соперники обменялись победами в овертайме с одинаковым счетом (3:2): выигрыш «Ак Барса» в предстоящем матче с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.32. Этот рынок на «Динамо» оценен в 3.39. При этом в текущем сезоне только минчанам однажды не хватило трех периодов для выявления сильнейшего.
Также вы можете присмотреться к одному из множества вариантов ставок на исход с форой:
• Ф1(-1.5) — за 1.93, Ф2(+1.5) — за 1.87;
• Ф1(-2.5) — за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.43.
Эксперты предвкушают результативный поединок: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.95, ТМ 5.5 — за 1.78. На данный момент оппоненты входят в топ-5 самых скорострельных и в топ-2 самых забивных в чемпионате.
В прошлогодней регулярке обе встречи команд завершились в овертайме. Вероятность увидеть овертайм 12 сентября в Казани оценена в 4.90, обратный вариант идет за 1.17.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -