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«Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Москва 16 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Кирилл Семенов.
Фото Официальный телеграм-канал «Ак Барса»
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16 ноября в Казани состоится очень занимательная игра — «Ак Барс» в рамках КХЛ примет московское «Динамо». Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ак Барс» небольшим фаворитом матча. На победу казанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, что примерно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.06 (20%), успех «Динамо» — за 2.67 (37%).

Москвичи не уступили этому сопернику в основное время в четырех последних встречах. На вариант Х2 котировка — 1.59.

Можете выбрать один из предложенных вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • ТБ 4.5 идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19;

  • ТБ 5.5 — за 2.26, ТМ 5.5 — за 1.59.

Если «Ак Барс» забросит хотя бы трижды, сыграет коэффициент 1.94. Такой же индивидуальный тотал у «Динамо» доступен за 2.11.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.80, гостей — за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва

«Динамо» продолжает колесить по России — с 28 октября москвичи провели восемь матчей, семь из которых прошли на выезде (номинально, игра со «Спартаком» тоже была гостевой). За эти три недели бело-голубые посетили Уфу, Сочи, Ярославль, Подмосковье и Минск, а теперь отправились в Казань. И такая нагрузка дает о себе знать: в трех последних встречах динамовцы победили лишь раз, с трудом обыграв минское «Динамо» (2:1).

«Ак Барс» хоть и идет на серии из трех поражений, дома будет представлять огромную опасность. В том числе для выхолощенной команды Алексея Кудашова, которая в Казани уступила в шести из восьми предыдущих матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.80.

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ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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