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Сегодня, 14:15

«Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск: где смотреть матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 24 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск 24 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»
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24 февраля в предпоследнем матче регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится на «Татнефть Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Старт трансляции — в 17.20 мск.

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Букмекеры считают «Ак Барс» небольшим фаворитом встречи. На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 2.27, вероятность такого исхода — примерно 44%. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех «Металлурга» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

«Металлург» не проигрывает «Ак Барсу» на протяжении 11 последних матчей. На то, что серия продлится, котировка — 1.59 (Х2).

В десяти предыдущих играх КХЛ с участием «Магнитки» было забито пять и более шайб. Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.85, ТМ 4.5 — в 2.00.

В трех из четырех последних очных встреч соперники забрасывали минимум по две шайбы. На такое условие котировка — 2.03. На то, что одна или обе команды не отличатся, коэффициент — 1.70.

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«Ак Барс» открыл счет в пяти последних матчах. Взять первый гол в исполнении хозяев можно за 1.74, гостей — за 2.02.

Выигрыш казанцев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.71, магнитогорцев — за 2.20.

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ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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