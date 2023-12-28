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Сегодня, 09:15

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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28 декабря лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» отправится на выезд в Казань, где встретится с «Ак Барсом». Игра пройдет на «Татнефть Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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По мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех команды Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно с коэффициентом 2.24, это примерно 43% вероятности. Выигрыш «Магнитки» можно взять за 2.79 (34%), ничья доступна за 3.99 (23%).

Также вы можете поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев идет за 1.75, на гостей — за 2.07.

Доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.71, Ф2(+1) — за 1.45.

Эксперты ждут результативный поединок: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Вероятность овертайма оценена в 3.99, обратный вариант предложен с котировкой 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург»

Противостояние команд не отличается высокой результативностью: в шести из последних 10 встреч соперники не преодолели отметку даже в пять заброшенных шайб на двоих. Также с малым количеством голов закончилась и единственное противостояние команд в этом сезоне — «Металлург» выиграл (3:0). Также оппоненты мало отличаются в последнее время: «Ак Барс» в предыдущих пяти матчах лишь раз забил больше двух раз, «Магнитка» — дважды в семи поединках.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.88.

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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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