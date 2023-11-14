«Ак Барс» и СКА 14 ноября проведут второй очный поединок в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Команды сразятся в Казани на льду «Татнефть Арены», игра начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех коллектива Зинэтулы Билялетдинова в основное время можно с коэффициентом 2.35, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш петербуржцев предложен с котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 3.95 (23%).

Триумф коллектива из Казани с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.80, этот рынок на СКА оценен в 2.00.

Также вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.02;

• Ф1(-1) — за 2.89, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06.

Вероятность дополнительного времени оценена в 3.95, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.25.

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