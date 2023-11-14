14 ноября «Ак Барс» и СКА второй раз в сезоне сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ. Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене», начало в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.55 мск покажет телеканал «Матч ТВ», также эфир доступен на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев немного больше шансов добиться успеха: победа «Ак Барса» в основное время предложена за 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть большей котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 3.95 (23%).

Триумф коллектива из Казани с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.80, этот рынок на СКА оценен в 2.00.

Также вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.78, Ф2(0) — за 2.02;

•Ф1(-1) — за 2.89, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — СКА

Команды очень хороши у чужих ворот и входят в топ-9 КХЛ по общей результативности и среднему количеству голов за игру: казанцы отличились около 2,97 раза, армейцы — 2,89. СКА и «Ак Барс» уже встречались в этом сезоне — подопечные Зинэтулы Билялетдинова добыли минимальную победу (3:2). В трех последних разборках в КХЛ соперники забрасывали минимум пять шайб на двоих, в прошлом сезоне их поединки получились по-настоящему огненными (7:4 и 5:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 шайбы за 1.75.

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