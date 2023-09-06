Прогнозы на спорт
Сегодня, 11:35
6 сентября в очередном матче КХЛ «Ак Барс» схлестнется с «Сочи». Встреча команд состоится на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Старт трансляции в 18.45 мск.
«Ак Барс» — безоговорочный фаворит матча, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу казанцев по итогам 60 минут чистого времени можно поставить за 1.30, вероятность этого исхода — около 77%. Успех «Сочи» котируется за 8.75 (8%), ничья идет за 6.40 (15%).
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При этом даже на то, что они не проиграют в основное время, коэффициент крупный — 3.31.
Намного интереснее выглядит вариант Ф2(+2.5) за 1.80. Если же считаете, что «Ак Барс» победит в этой встрече с разницей минимум в три шайбы, возьмите Ф1(-2.5) за 2.00.
В прошлом сезоне в обоих матчах между командами было заброшено более пяти шайб. ТБ 5.5 оценен в 1.91, ТМ 5.5 — в 1.89.
Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3.5 гола предложен за 1.69. Два результативных броска гостей доступны за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -