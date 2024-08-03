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Сегодня, 12:15

«Акрон» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Акрон» — «Динамо» 3 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Солтмурад Бакаев («Акрон»).
Фото Официальный сайт ФК «Акрон»
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3 августа на «Самара Арене» состоится игра третьего тура РПЛ между «Акроном» и «Динамо». Арбитр Павел Шадыханов даст стартовый свисток в 15.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

Специалисты не верят в хозяев: взять победу «Акрона» можно с коэффициентом 3.90, вероятность такого итога — примерно 26%. Ничья доступна за 4.05 (25%), триумф парней Марцела Лички — за 1.88 (49%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.60, обратный вариант — в 2.35.

Всех, кто верит, что команда Заура Тедеева наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.95.

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Бело-голубые стартовали в РПЛ с побед над «Факелом» и «Локомотивом» с одинаковым счетом (3:1). На то, что «Динамо» снова оформит больше двух мячей, можно сыграть за 2.40.

Сухарь в исполнении гостей представлен в линии за 3.15.

По версии экспертов, наиболее вероятный результат матча — 1:1. Его предложили с котировкой 8.00. Выигрыш москвичей с минимальным перевесом (1:0) дали за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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