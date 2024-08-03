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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Акрон» — «Динамо»: чаще бело-голубых на старте РПЛ отличился только «Зенит»

Прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» 3 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Лука Гагнидзе («Динамо»).
Фото Официальная страница ФК «Динамо» ВКонтакте, Соцсети
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3 августа «Акрон» и «Динамо» откроют программу третьего тура РПЛ. Команды встретятся на «Самара Арене», стартовый свисток судьи Павла Шадыханова прозвучит в 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru начнется в 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

Аналитики букмекеров склоняются к победе «Динамо»: это событие предложили за 1.88, что составляет примерно 49% вероятности. Успех команды Заура Тедеева идет за 3.90 (26%). Котировка на ничью — 4.05 (25%).

Выигрыш бело-голубых с форой (-1) доступен за 2.45. Ф(+1) на «Акрон» можно взять за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. «Обе забьют» представили за 1.60, коэффициент на обратный вариант — 2.35.

В первом туре тольяттинцы дважды огорчили «Локомотив», во втором — «Факел». Рынок на то, что Солтмурад Бакаев и компания опять оформят больше одного гола, оценили в 1.80.

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Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Динамо»

В середине недели обе команды провалились в первом туре группового этапа Кубка России: бело-голубые нарвались на разгром от «Спартака» (0:3), парни Заура Тедеева крупно влетели «Рубину» (0:4). Отчасти это можно объяснить тем, что и москвичи, и тольяттинцы провели ротацию состава. К очному поединку клубы подойдут совсем в другом настроении.

Для «Акрона» это будет первый в истории домашний матч в РПЛ, пусть и пройдет он на «Самара Арене». До этого дебютанты ярко проявили себя на выезде: едва не отняли очки у «Локомотива» (2:3) и испортили «Факелу» открытие нового стадиона (2:0). В каждой из этих игр Солтмурад Бакаев и компания оформили по два гола.

Коллектив Марцела Лички на старте чемпионата тоже встретился с воронежцами и железнодорожниками и победил с одинаковым счетом (3:1). Больше «Динамо» в первых двух турах забил только «Зенит», а Бителло делит лидерство с Венделом в списке лучших ассистентов с четырьмя результативными пасами. При этом бело-голубым ни разу не удалось сохранить ворота сухими — не стоит сомневаться, что дерзкие новички лиги тоже как следует напрягут Андрея Лунева.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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