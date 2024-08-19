19 августа на «Самара Арене» состоится игра пятого тура РПЛ между «Акроном» и «Рубином». Арбитр Егор Егоров даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 17.20 мск.

Специалисты отдали предпочтение гостям: взять победу казанцев можно с коэффициентом 2.40, вероятность такого итога — примерно 38%. Ничья доступна за 3.45 (29%), триумф «Акрона» — за 3.05 (33%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.77.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.85, обратный вариант — в 1.97.

Всех, кто верит, что команда Заура Тедеева наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.60.

В первой домашней игре в РПЛ тольяттинцы всухую влетели «Динамо» (0:2). На то, что хозяева снова не отличатся ни разу, можно сыграть за 3.00.

Первый гол в исполнении «Акрона» представлен в линии за 2.12. На то, что счет откроет «Рубин», дали котировку 1.90. Вариант «никто» предложили за 9.50.

Три наиболее вероятных результата матча указывают на выигрыш парней Рашида Рахимова или ничью: