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Сегодня, 10:15

«Акрон» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 19 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Акрон» — «Рубин» 19 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Рубин».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»
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19 августа на «Самара Арене» состоится игра пятого тура РПЛ между «Акроном» и «Рубином». Арбитр Егор Егоров даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

Специалисты отдали предпочтение гостям: взять победу казанцев можно с коэффициентом 2.40, вероятность такого итога — примерно 38%. Ничья доступна за 3.45 (29%), триумф «Акрона» — за 3.05 (33%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.77.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.85, обратный вариант — в 1.97.

Всех, кто верит, что команда Заура Тедеева наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.60.

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В первой домашней игре в РПЛ тольяттинцы всухую влетели «Динамо» (0:2). На то, что хозяева снова не отличатся ни разу, можно сыграть за 3.00.

Первый гол в исполнении «Акрона» представлен в линии за 2.12. На то, что счет откроет «Рубин», дали котировку 1.90. Вариант «никто» предложили за 9.50.

Три наиболее вероятных результата матча указывают на выигрыш парней Рашида Рахимова или ничью:

  • 1:1 — за 6.50;
  • 1:0 — за 8.00;
  • 0:0 — за 8.50.
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ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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