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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Акрон» — «Рубин»: три недели назад тольяттинцы крупно проиграли казанцам в Кубке России

Прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Рубин» 19 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Акрон».
Фото Официальный сайт ФК «Акрон»
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19 августа «Акрон» и «Рубин» встретятся в пятом туре РПЛ. Поединок пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток судьи Егора Егорова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru начнется в 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин

Аналитики букмекеров склоняются к победе «Рубина»: это событие предложили за 2.40, что составляет примерно 38% вероятности. Успех команды Заура Тедеева идет за 3.05 (33%). Котировка на ничью — 3.45 (29%).

Выигрыш «Акрона» с форой (0) доступен за 2.13. Эту же опцию для казанцев можно взять за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.77. «Обе забьют» представили за 1.85, коэффициент на обратный вариант — 1.97.

Три недели назад парни Рашида Рахимова разгромили тольяттинцев в Кубке России (4:0). Рынок на то, что Мирлинд Даку и компания опять оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Рубин»

Тольяттинцы обменялись голами с соперниками в трех играх этого лета из шести. Казанцы — в таком же количестве встреч. Также обе команды входят в топ-3 самых результативных во второй половине таблицы. Три недели назад «Рубин» разгромил «Акрон» в первом туре группового этапа Кубке России (4:0), но такой крупный счет во многом объясняется тем, что оба тренера провели ротацию состава. Поединок в чемпионате пройдет совершенно в другом ключе: парни Заура Тедеева будут настроены поквитаться за провал на «Ак Барс Арене», коллектив Рашида Рахимова — прервать трехматчевую серию без побед. Сохранить ворота сухими не удастся никому.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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