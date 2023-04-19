Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Акрон» — «Спартак»: где смотреть матч FONBET Кубка России 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Максименко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 апреля московский «Спартак» сыграет с «Акроном». Встреча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России состоится в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция будет доступна с 16.00 мск. Обслужит игру арбитр Алексей Амелин.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
19 апр, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Спартак

Букмекеры справедливо считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время выставлен коэффициент 1.58, вероятность исхода — около 63%. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Акрона» — за 6.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на невероятный «Акрон» в случае его триумфа принесет выплату в 6000 рублей.

«Спартак» испытает проблемы с клубом ФНЛ, как прежде «Динамо» и «Локомотив»? Вариант 1Х предложен за 2.40.

У красно-белых не будет Промеса и Соболева, поэтому тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 1.93, а ТМ 2.5 — 1.90.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.02, «обе забьют — нет» — в 1.80. «Спартак» обменялся голами в трех последних матчах во всех турнирах.

Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брейне добьют захворавших мюнхенцев?

Верите, что даже без лидеров атаки гости забьют минимум дважды? ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.70, а ИТМ2 (1.5) — за 2.15.

Можете поставить на количество угловых в матче: ТБ 9.5 идет за 1.93, ТБ 10.5 — за 2.52.

Проход «Спартака» в финал Пути регионов доступен за 1.33, «Акрона» — за 3.40.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Дибров рассказал об обстоятельствах ДТП в Москве
Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Рядовой Шариков заменил раненого командира и удержал оборону направления
Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать
Популярное видео
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть матч финала КХЛ 19 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире