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«Акрон» — «Спартак»: хозяева будут жестить, чтобы сдержать команду Абаскаля

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
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19 апреля московский «Спартак» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России сыграет с «Акроном». Встреча состоится в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция будет доступна с 16.00 мск. Обслужит игру арбитр Алексей Амелин.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
19 апр, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Спартак

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых в основное время предложен приятный коэффициент 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.10 (24%), сенсационный успех «Акрона» — за 6.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 6000 рублей, или 5000 рублей чистой прибыли.

«Акрон» — гроза московских команд: команда из ФНЛ в трех предыдущих стадиях выбила «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо». Считаете, что у «Спартака» тоже будет проблемы? Вариант 1Х предложен за 2.40.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.90. Но учитывайте, что за красно-белых не сыграют Соболев и Промес.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.02, «обе забьют — нет» — в 1.80. «Спартак» обменялся голами в трех последних матчах во всех турнирах.

Верите, что даже без лидеров атаки гости забьют минимум дважды? ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.70, а ИТМ2 (1.5) — за 2.15.

Проход «Спартака» в финал Пути регионов доступен за скромные 1.33, «Акрона» — за мощные 3.40.

Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин де&nbsp;Брейне (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брейне добьют захворавших мюнхенцев?

Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Спартак»

«Акрон» — большие молодцы и даже герои FONBET Кубка России. Победить три московские команды подряд — шикарное достижение даже для команд из РПЛ, а в данном случае успеха добился клуб из ФНЛ. Однако нельзя отрицать того, что коллектив из Жигулевска выживал в каждом раунде, рассчитывая в большей степени доиграть до серии пенальти. Собственно, во встречах с «Локомотивом» и «Динамо» им это удалось.

Очевидно, что «Спартак», несмотря на множественные потери травмированными (Мозес, Джикия, Хлусевич, Умяров, Промес) и дисквалифицированными (Соболев, Николсон, Селихов), все равно фаворит и будет душить соперника. Противоположную картину даже представить невозможно. Учитывая, что даже среди оставшихся футболистов большинство красно-белых — очень техничные ребята, хозяевам придется много фолить. Чем дольше счет будет оставаться ничейным, тем больше свистков мы услышим.

При таких обстоятельствах удивителен коэффициент 2.15 на то, что «Акрон» получит больше желтых. Кажется, это абсолютно логичный и само собой разумеющийся исход.

Рекомендуемая ставка: игроки «Акрона» получат больше желтых карточек за 2.15.

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ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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