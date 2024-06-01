1 июня состоится ответный стыковой поединок за место в РПЛ — его разыграют «Акрон» и «Урал». Команды встретятся на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнется в 14.50 мск. Три дня назад екатеринбуржцы уступили дома (0:2).

Специалисты считают, что путевка в РПЛ достанется хозяевам: взять победу команды Заура Тедеева можно с коэффициентом 2.55, вероятность такого итога — примерно 36%. Ничья доступна за 3.40 (29%), триумф екатеринбуржцев — за 2.85 (35%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Обмен результативными попаданиями оценен в 1.75, обратный вариант — в 2.07.

В первой встрече тольяттинцы поразили ворота «Урала» дважды. На то, что «Акрон» снова оформит не меньше двух мячей, можно сыграть за 2.40.

Оранжево-черные не забили в двух выездах подряд. Всех, кто верит, что серия «шмелей» прервется уже в первом тайме, ждет соответствующий рынок за 2.18.

Нынешней весной екатеринбуржцы ни разу не победили в гостях. Опцию X2 дали за 1.55.

По версии экспертов, наиболее вероятный счет матча — 1:1. Его предложили с котировкой 5.40.