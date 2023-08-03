3 августа «Актобе» примет «Торпедо Кутаиси» в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча пройдет на Центральном стадионе в Актобе и начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада рефери Трастина Фарруджи из Мальты. Первый матч состоялся в Грузии и завершился в пользу команды из Казахстана (4:1).

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 58% вероятности. Ничья доступна за 3.96 (25%), успех «Торпедо» — за 5.74 (17%).

Верите, что гости преподнесут сюрприз и оформят камбэк после домашнего поражения? Ставка в 1000 рублей на коллектив из Кутаиси при благоприятном исходе обернется выплатой в 5740 рублей.

Триумф парней Андрея Карповича с форой (-1) идет за 1.90. Если предполагаете, что грузинский клуб навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за те же 1.90.

Аналитики сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.

В первом поединке красно-белые вонзили «Торпедо» четыре гола, но все же не уберегли собственные ворота и пропустили однажды. Обмен точными выстрелами в ответке предлагают взять за 2.11, обратный рынок — за 1.74.

Два из трех наиболее возможных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории «Актобе»:

Прогноз и ставка на матч «Актобе» — «Торпедо Кутаиси»

Букмекеры настолько уверены в том, что красно-белые квалифицируются в следующий этап Лиги конференций, что даже не принимают ставки на дальнейший проход одной из команд. Крупное поражение дома почти лишило парней Стива Кина шансов на продолжение турнирной борьбы. Хотя в первом раунде коллектив из Кутаиси не уступил ни разу — дважды разошелся «миром» с «Сараево» (2:2, 1:1) и прошел боснийцев по пенальти (4:2). «Торпедовцы» отличились во всех матчах квалификации и сделают все, чтобы продлить эту серию. Тем более красно-белые далеко не идеальны у своих ворот: через три дня после разгромной победы в Грузии получили две пробоины от «Каспия» в чемпионате Казахстана (2:2). В том, что «Актобе» отличится, сомнений нет почти никаких: результативный отрезок клуба составляет восемь встреч во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» за 2.11.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки