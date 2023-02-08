Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз на матч Клубного ЧМ 8 февраля 2023 года

Прогноз на матч Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года
Артем Белинин
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

8 февраля в полуфинале Клубного чемпионата мира встретятся «Реал» и «Аль-Ахли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск. Главный арбитр встречи — Андрес Матонте.

Клубный ЧМ. 1/2 финала
08 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Аль-Ахли Каир
Реал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами сливочных. Поставить на них можно за 1.33, это 75% вероятности. Ничью оценили в 5.00 (20%), успех «Аль-Ахли» — в 10.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5000 рублей.

Если считаете, что египтяне не проиграют, оформите ставку за 3.30.

Для этого матча доступна линия на проход в финал: триумф «Реала» оценили всего в 1.14, их соперников — в 5.80.

Улучшить котировку на победу мадридцев или добавить шансов египтянам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.90, Ф2(-1.5) — также за 1.90.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, коэффициент на ТБ 2.5 — 1.73.

Вариант «обе забьют» маловероятен и предложен за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 5.70.

Тибо Куртуа. «Аль-Ахли» — «Реал»: без Бензема и Куртуа у Мадрида нет шансов?

Прогноз и ставка на матч «Аль-Ахли» — «Реал»

У «Реала» целый лазарет травмированных — вылетели Куртуа, Бензема, Менди, Васкес, Азар и Милитао. Кроме того, они пропустили в восьми из 13 матчей после чемпионата мира — им стоит задуматься над обороной. А пока они думают, дерзкий «Аль-Ахли» наверняка навяжет борьбу. К тому же египтяне забили уже четыре мяча на КЧМ и явно мечтают прошить «Реал». Но и на ответный гол у королевского клуба сил точно хватит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Реал
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Салернитана» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 7 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире