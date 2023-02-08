8 февраля в полуфинале Клубного чемпионата мира встретятся «Реал» и «Аль-Ахли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 21.55 мск. Главный арбитр встречи — Андрес Матонте.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами сливочных. Поставить на них можно за 1.33, это 75% вероятности. Ничью оценили в 5.00 (20%), успех «Аль-Ахли» — в 10.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5000 рублей.

Если считаете, что египтяне не проиграют, оформите ставку за 3.30.

Для этого матча доступна линия на проход в финал: триумф «Реала» оценили всего в 1.14, их соперников — в 5.80.

Улучшить котировку на победу мадридцев или добавить шансов египтянам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.90, Ф2(-1.5) — также за 1.90.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, коэффициент на ТБ 2.5 — 1.73.

Вариант «обе забьют» маловероятен и предложен за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 5.70.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Ахли» — «Реал»

У «Реала» целый лазарет травмированных — вылетели Куртуа, Бензема, Менди, Васкес, Азар и Милитао. Кроме того, они пропустили в восьми из 13 матчей после чемпионата мира — им стоит задуматься над обороной. А пока они думают, дерзкий «Аль-Ахли» наверняка навяжет борьбу. К тому же египтяне забили уже четыре мяча на КЧМ и явно мечтают прошить «Реал». Но и на ответный гол у королевского клуба сил точно хватит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.20.