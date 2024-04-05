5 апреля «Аль-Халидж» примет «Аль-Хиляль» Малкома в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоится в Сейхате на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Аль-Хиляль» фаворитом. На победу гостей выставлен коэффициент 1.23, вероятность этого исхода — приблизительно 54%. Успех «Аль-Халиджа» котируется за громадные 11.0 (22%), ничья идет за 6.60 (24%).

«Аль-Хиляль» обыграл соперников из Сейхата в 10 очных встречах подряд. Верите, что хозяева переломят тренд? Опцию 1Х предложили за 4.13.

Специалисты ожидают результативный матч. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.68.

Коэффициент на обмен голами — 1.93. Обратный рынок доступен за 1.87.

Наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Winline, — 2:0 в пользу гостей за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» — лидер чемпионата Саудовской Аравии. Команда Неймара и Малкома не уступила ни разу в этом сезоне и всего дважды за 26 туров сыграла вничью. Клуб забил больше всех в лиге и меньше всех пропустил.

В то же время «Аль-Халидж» идет лишь на девятом месте и в первой десятке отличился меньше всех и чаще других проигрывал. Кроме того, в распоряжении Педру Эмануэла нет звезд уровня Малкома, Митровича или Кулибали. Так что стоит ждать победы фаворита с крупным счетом — тем более восемь из 11 встреч «Аль-Хиляля» в 2024-м пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.15.

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