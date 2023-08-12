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Сегодня, 14:15

Эксперты считают, что новый клуб Малкома помешает Роналду взять первый трофей с «Аль-Насром»

Прогноз на финал Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 12 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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12 августа «Аль-Хиляль» Малкома и «Аль-Наср» Криштиану Роналду сразятся в финале Кубка арабских чемпионов. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на Международном стадионе имени Короля Фахда. В России встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 17.55 мск. Главным арбитром назначен марокканец Редуан Джийед.

Товарищеские матчи. Клубы.
12 авг, 18:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль
Аль-Наср

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что трофей заберет «Аль-Хиляль». На его победу в основное время предстоящей встречи можно поставить с коэффициентом 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.55 (26%), успех «Аль-Насра» — за 3.00 (33%).

При ставке в 1000 рублей на Роналду и компанию в случае его выигрыша выплата составит 3000 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92. К слову, «Аль-Хиляль» пробил «верх» в четырех последних матчах турнира.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.70, «обе забьют — нет» — в 2.17.

Наиболее вероятный автор гола, конечно, Криштиану Роналду — 2.20. Также ударный коэффициент на два и более удара в створ в его исполнении — 1.95. На забитый Малкомом мяч принимаются ставки примерно с такой же котировкой, как и на Мане — 3.40 против 3.30.

На победу «Аль-Хиляля» в матче с учетом серии пенальти можно поставить за 1.78, на выигрыш «Аль-Насра» — за 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»

Криштиану Роналду продолжает исправно забивать в Саудовской Аравии — в пяти матчах Кубка арабских чемпионов он отличился четырежды. Безусловно, португалец захочет стать лицом финала и получить приз лучшему игроку турнира. Для этого он будет часто брать игру на себя: бить, идти в дриблинг, при надобности ругаться и выпрашивать.

«Аль-Хиляль» будет всеми силами останавливать главную звезду соперника. Конечно, тактика мелкого фола будет использоваться как одно из главных оружий. Поэтому два нарушения правил Роналду точно заработает. С таким-то коэффициентом такой вариант попробовать стоит точно.

Рекомендуемая ставка: Роналду заработает больше одного фола за 2.55.

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Криштиану Роналду
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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