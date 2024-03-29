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Прогнозы на спорт

29 марта, 17:15

«Аль-Хиляль» Малкома выиграл 29 матчей подряд. Следующий — с «Аль-Шабабом» Ракитича и Карраско

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Малком с партнерами по «Аль-Хиляль».
Фото Getty Images
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30 марта лидер чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» в 23-м туре сыграет на выезде с «Аль-Шабабом». Команда Малкома и Неймара с учетом различных турниров и товарищеских матчей одержала уже 29 побед подряд, улучшив принадлежащий ей же мировой рекорд. Последний раз остановить «Аль-Хиляль» удалось «Дамаку» (1:1) — это произошло 21 сентября 2023 года в седьмом туре про-лиги.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

На то, что в ближайшие выходные «лидеры» одержат очередную, 30-ю победу, в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.50. Если матч завершится вничью, сыграет пари за 4.70. Неожиданный успех «Аль-Шабаба», за который выступают Ракитич, Карраско и знакомый российским болельщикам по ЦСКА Витиньо, оценен в 5.80.

Отметим, что последние три игры между этими командами завершились в пользу «Аль-Хиляля», причем в каждом случае с разницей в два мяча. Ф2(-1.5) доступна за 2.26.

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Футбол
Прогнозы на спорт
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