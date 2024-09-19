20 сентября «Аль-Наср» Криштиану Роналду в четвертом туре национального чемпионата сыграет с «Аль-Иттифаком» экс-вингера ЦСКА Витиньо. Встреча состоится в Даммаме на «Аль-Иттифак Клаб Стэдиум» и начнется в 21.00 по московскому времени. В России легально этот матч можно посмотреть по платной подписке на «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Аль-Насру», на победу которого предложено поставить за коэффициент 1.88. Вероятность этого результата — примерно 53%. Ничья идет за 3.75 (25%), успех «Аль-Иттифака» — за еще большие 3.95 (22%).

На то, что хозяева не проиграют (1Х), котировка — 1.92. Им это удалось в трех из четырех последних встреч против «Аль-Насра».

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Обмен голами доступен за 1.59, вариант «обе забьют — нет» — за 2.31.

Учитывая некоторые проблемы «Аль-Насра», можете присмотреться к комбинированной ставке на исход первого тайма и матча: Х/П2 за 5.20.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»

«Аль-Наср» весьма неважно стартовал в новом сезоне: выиграл только один из четырех матчей, при этом не потерпел ни одного поражения. Три встречи с участием команды Роналду завершились со счетом 1:1, а еще одну «Аль-Наср» выиграл 4:1. Во всех случаях проходил обмен голами.

Такая же тенденция сложилась в играх между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» — вариант «обе забьют» сыграл в трех последних играх в чемпионате. Думается, ничего не помешает командам повторить это условие, но при этом гости, как более статусные и звездные ребята, не проиграют.

Рекомендуемая ставка: «Аль-Наср» не проиграет и «обе забьют» за 1.88.

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