1 сентября Карим Бензема и Малком снова сыграют друг против друга — «Аль-Иттихад» примет «Аль-Хиляль» в пятом туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе имени принца Абдуллы Аль-Файсала и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Аль-Хиляль» небольшим фаворитом матча. На победу гостей выставлен коэффициент 2.41, вероятность этого исхода — приблизительно 40%. Успех «Аль-Иттихада» котируется за 2.82 (34%), ничья идет за 3.63 (26%).

Ставка в 1000 рублей на Бензема и компанию в случае их выигрыша принесет выплату в 2820 рублей, а чистая прибыль составит 1820 рублей.

«Аль-Иттихад» под руководством Нуну Эшпириту Санту еще не проигрывал в этом сезоне. 1Х предложено сыграть за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.19.

Считаете, что гости во главе с Малкомом забьют не менее двух раз? Такой исход предложен за 2.06, ИТМ2 (1.5) котируется за 1.77.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.58. Обратный рынок доступен за 2.37.

Наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Olimpbet, — 1:1. Этот результат идет за 6.40. Победа «Аль-Хиляля» со счетом 2:1 оценена в 8.50, тот же счет в пользу «Аль-Иттихада» — в 9.00.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»

Хозяева — прошлогодние чемпионы про-лиги — мощно начали новый сезон с четырех побед с общим счетом 12:0 и идут на первом месте в таблице. Звездные новички клуба — Бензема, Жота, Фабиньо и Н'Голо Канте — успешно адаптировались и сыграли в каждом из этих матчей. Особенно хорош Карим — у него четыре мяча и три ассиста в четырех турах чемпионата и четырех поединках Кубка арабских чемпионов. Правда, из этого турнира на стадии 1/4 финала «Аль-Иттихад» выбил как раз «Аль-Хиляль» (1:3).

Команда Жорже Жезуша летом зацепила сразу семерых топов. Александр Митрович, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Яссин Буну и Малком уже дебютировали за новый клуб, а вот Неймар еще не успел. Бразилец вовсе залечивает травму и не сыграет в ближайшее время. Но его отсутствие не помешало «Аль-Хилялю» победить в трех из четырех туров с общим счетом 10:2. Причем четыре раза в этих встречах отличился Малком.

Лидеры обеих команд много забивают на старте сезона, последние два очных матча завершились обменом голами и ТБ 2.5. К тому же «Аль-Иттихад» наверняка захочет отомстить за вылет из Кубка арабских чемпионов, так что стоит ждать результативной игры.

Рекомендуемая ставка: обмен голами и ТБ 2.5 за 1.80.

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