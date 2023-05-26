Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Алания» — «Балтика»: прогноз на матч Первой лиги 26 мая 2023 года

Прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика» 26 мая 2023 года
Артемий Кутейников
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
Фото Телеграм-канал «Балтики»., Telegram
Telegram Дзен

26 мая в матче 33-го тура Первой лиги встретятся вторая и третья команды чемпионата — «Балтика» и «Алания». Калининградцы уже оформили повышение, владикавказцы же забронировали место в стыках. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.55 мск покажет сайт matchtv.ru.

Россия. ФНЛ. 33-й тур
26 мая, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Алании» можно с коэффициентом 2.43, это около 39% вероятности. Триумф гостей доступен за 2.94 (32%). На ничью предложена близкая котировка 3.09 (29%).

В первом круге калининградцы одолели оппонента (2:1). Ставка в 1000 рублей еще на одну викторию команды Сергея Игнашевича при благоприятном исходе принесет 2640 рублей.

«Балтийцы» считаются андердогом, но за весь сезон они проиграли лишь два раза — в первом туре «Велесу» (1:2) и в прошедшем на прошлой неделе — «Рубину» (0:1). Сыграть на непоражение гостей в предстоящем поединке можно за 1.49.

Также предложены рынки на успех любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(0) идет за 1.71, Ф2(0) — за 2.06.

Аналитики не ждут большого количества точных выстрелов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.61. Соперники за пятиматчевую историю противостояний трижды оформили на двоих минимум три гола.

«Обе забьют» можно взять за 1.91, обратный вариант — за 1.79.

Фабио Квальярелла (&laquo;Сампдория&raquo;) в&nbsp;матче серии А с &laquo;Эмполи&raquo;. «Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 26 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика»

Калининградцы провели отличный сезон и заслуженно вышли в РПЛ. Команда Игнашевича за 32 тура потерпела только два поражения. Конкретно «Алании» гости уступили лишь раз в истории — еще в 2020 году. У владикавказцев уже нет никаких турнирных задач: за две встречи до финиша они точно не съедут с третьей строчки, не поднимутся выше и гарантированно попадут в стыковые матчи. «Балтика» же еще может оформить чемпионство — отставание от лидирующего «Рубина» составляет всего одно очко.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.06.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Обсудить
Читайте также
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сампдория» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 26 мая 2023 года