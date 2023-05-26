26 мая в матче 33-го тура Первой лиги встретятся вторая и третья команды чемпионата — «Балтика» и «Алания». Калининградцы уже оформили повышение, владикавказцы же забронировали место в стыках. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.55 мск покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Алании» можно с коэффициентом 2.43, это около 39% вероятности. Триумф гостей доступен за 2.94 (32%). На ничью предложена близкая котировка 3.09 (29%).

В первом круге калининградцы одолели оппонента (2:1). Ставка в 1000 рублей еще на одну викторию команды Сергея Игнашевича при благоприятном исходе принесет 2640 рублей.

«Балтийцы» считаются андердогом, но за весь сезон они проиграли лишь два раза — в первом туре «Велесу» (1:2) и в прошедшем на прошлой неделе — «Рубину» (0:1). Сыграть на непоражение гостей в предстоящем поединке можно за 1.49.

Также предложены рынки на успех любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(0) идет за 1.71, Ф2(0) — за 2.06.

Аналитики не ждут большого количества точных выстрелов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.61. Соперники за пятиматчевую историю противостояний трижды оформили на двоих минимум три гола.

«Обе забьют» можно взять за 1.91, обратный вариант — за 1.79.

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика»

Калининградцы провели отличный сезон и заслуженно вышли в РПЛ. Команда Игнашевича за 32 тура потерпела только два поражения. Конкретно «Алании» гости уступили лишь раз в истории — еще в 2020 году. У владикавказцев уже нет никаких турнирных задач: за две встречи до финиша они точно не съедут с третьей строчки, не поднимутся выше и гарантированно попадут в стыковые матчи. «Балтика» же еще может оформить чемпионство — отставание от лидирующего «Рубина» составляет всего одно очко.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.06.

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