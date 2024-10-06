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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Алавес» — «Барселона»: баски еще ни разу не уступили дома в этом сезоне

Прогноз на матч ла лиги «Алавес» — «Барселона» 6 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Антонио Бланко («Алавес»).
Фото Getty Images
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6 октября «Барселона» навестит «Алавес» в девятом туре чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 17.15 по московскому времени. Главный судья — Мигель Анхель Ортис Арьяс. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 17.10 мск.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
06 окт, 17:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Барселона

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе каталонцев: поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.57, что составляет около 59% вероятности. Выигрыш «Алавеса» оценили в 5.20 (19%). Ничью предложили с котировкой 4.50 (22%).

В прошлом туре «Барса» влетела «Осасуне» (2:4). Верите, что баски тоже отберут очки у лидера ла лиги? Опция 1X доступна за 2.41.

Эксперты не сомневаются, что разборка на стадионе «Мендисорроса» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.68. Обратный рынок дали за 2.12.

Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Барселона»

Сине-гранатовые пробили верх по голам во всех играх нынешнего сезона кроме одной — против «Хетафе» (1:0). Теперь они встретятся с «Алавесом», который в позапрошлом туре едва не отнял очки у «Реала» (2:3). На стадионе «Мендисорроса» баски пока не уступили ни разу, но каталонцы сделают все, чтобы эта серия прервалась — в прошлые выходные они влетели «Осасуне» (2:4) в Памплоне и просто не могут позволить себе еще одну осечку. Можно не сомневаться, что звезды атаки «Барсы» проявят себя во всей красе, но хозяева точно будут огрызаться и способны создать лидеру ла лиги проблемы. А значит матч получится богатым на моменты и голы.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.95 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

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