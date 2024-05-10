Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Алавес» — «Жирона»: Довбик забил уже больше Беллингема

Прогноз на матч ла лиги «Алавес» — «Жирона» 10 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Артем Довбик («Жирона»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Вторая команда ла лиги «Жирона» в 35-м туре встретится с «Алавесом» из середины таблицы. Игра пройдет 10 мая на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада во главе с арбитром Хосе Мунуэрой Монтеро. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 35-й тур
10 мая, 22:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Жирона

По данным аналитиков букмекерской компании Winline, преимущество на стороне гостей: поставить на «Жирону» можно с коэффициентом 2.03, что примерно 48% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 3.70 (26%), ничья дана за практически идентичные 3.65 (26%).

В игре первого круга каталонцы без проблем разгромили «Алавес» (3:0) — поставить на непоражение андердога в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Жироны»:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 1.71, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.11.

Эрлинг Холанн и&nbsp;Фил Фоден (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Холанн оформил покер в последнем туре и все равно зол на всех. Его негатив — топливо для чемпионства «Ман Сити»

Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Жирона»

«Жирона» — вторая по результативности в ла лиге, что отлично демонстрирует в последнее время. В трех прошлых турах она заколотила 10 мячей, а в среднем по сезону отличается 2,15 раза за 90 минут. В шикарной форме находится форвард каталонцев Артем Довбик: он оформил 6+1 в пяти последних матчах и уже вырвался на первое место в списке бомбардиров чемпионата (20 голов). Также отличительная черта команды — голы в первом тайме: она отличалась до перерыва в предыдущих шести играх первенства, в которых в принципе забивала. Даже в проигранном поединке с «Атлетико» (1:3) Довбик открыл счет уже на четвертой минуте.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (0.5) в первом тайме за 1.86.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Журналисты рассказали об обнаружении могилы ликвидированного польского «актера»
Овертайм имени Панарина, три русских звезды матча и новый голевой рекорд Ничушкина. Что произошло в Кубке Стэнли 10 мая
Глава СК поручил возбудить дело об осквернении памятника ВОВ в Финляндии
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Популярное видео
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Аугсбург» — «Штутгарт»: «швабы» могут еще сильнее испортить сезон «Баварии»

«Барселона» уже ни на что не претендует. Но руководство клуба само нашло мотивацию на оставшиеся туры