Вторая команда ла лиги «Жирона» в 35-м туре встретится с «Алавесом» из середины таблицы. Игра пройдет 10 мая на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада во главе с арбитром Хосе Мунуэрой Монтеро. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По данным аналитиков букмекерской компании Winline, преимущество на стороне гостей: поставить на «Жирону» можно с коэффициентом 2.03, что примерно 48% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 3.70 (26%), ничья дана за практически идентичные 3.65 (26%).

В игре первого круга каталонцы без проблем разгромили «Алавес» (3:0) — поставить на непоражение андердога в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Жироны»:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 1.71, котировка на вариант «обе забьют — нет» — 2.11.

Прогноз и ставка на матч «Алавес» — «Жирона»

«Жирона» — вторая по результативности в ла лиге, что отлично демонстрирует в последнее время. В трех прошлых турах она заколотила 10 мячей, а в среднем по сезону отличается 2,15 раза за 90 минут. В шикарной форме находится форвард каталонцев Артем Довбик: он оформил 6+1 в пяти последних матчах и уже вырвался на первое место в списке бомбардиров чемпионата (20 голов). Также отличительная черта команды — голы в первом тайме: она отличалась до перерыва в предыдущих шести играх первенства, в которых в принципе забивала. Даже в проигранном поединке с «Атлетико» (1:3) Довбик открыл счет уже на четвертой минуте.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (0.5) в первом тайме за 1.86.

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