24 июня в третьем туре Евро-2024 лидер группы B Испания сыграет с Албанией. Поединок пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе и начнется в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит рефери из Швеции Гленн Нюберг. Прямую трансляцию встречи покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Другие участники квартета — Италия и Хорватия, занимающие второе и последнее места соответственно.

Аналитики уверены в победе «Красной фурии». На успех команды Луиса де ла Фуэнте можно поставить с коэффициентом 1.46, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 4.81 (20%), триумф «Орлов» — за 7.22 (13%).

На то, что андердог наберет очки (1Х), предложено сыграть за 2.88.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.81, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен голами идет за 2.05, обратный рынок — за 1.80.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу испанцев. На этот результат дали котировку 6.56.

Прогноз и ставка на матч Албания — Испания

Испания — безоговорочный фаворит. «Фурия» забила как минимум дважды в шести из восьми предыдущих официальных поединков и часто побеждала с разницей в два мяча. Но и албанцы не так просты, как кажутся. «Орлы» отличились в восьми из девяти последних официальных матчей. В очной встрече соперники покажут веселый футбол с несколькими голами.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.81.