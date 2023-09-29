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Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:45

Медведев изгнал Демона с последнего US Open. И сделает это снова, но в Пекине

Прогноз на матч ATP Пекин Алекс де Минаур — Даниил Медведев 30 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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30 сентября первая ракетка России Даниил Медведев во втором круге турнира в Пекине сыграет с австралийцем Алексом де Минауром по прозвищу Демон. Игра начнется не ранее 08.50 по московскому времени, на территории РФ она показана не будет. Счет личных встреч — 5:2 в пользу Медведева.

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Он же считается абсолютным фаворитом предстоящей игры. На победу Даниила в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.28, что приблизительно 78% вероятности исхода. Успех Алекса доступен за 3.70 (22%).

Уверены, что Медведев выиграет с запасом? Вариант Ф2(-3.5) гейма оценена в 1.64. Если же вы на стороне де Минаура, возьмите Ф1(+3.5) за 2.17.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.70, ТМ 20.5 — за 2.11.

На то, что Медведев выиграет меньше 12.5 гейма, котировка — 1.98. На то, что больше, — 1.83.

Победу российского игрока 2:0 по сетам предложено оформить за 1.79.

В пяти из семи матчей против Даниила Алекс брал хотя бы партию. Если он сделает это снова, сыграет коэффициент 1.98.

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Прогноз и ставка на матч Алекс де Минаур — Даниил Медведев

Медведев провел безупречный стартовый матч на турнире против Томми Пола — отдал 13-й ракетке планеты всего три гейма. И всего в двух геймах на подаче американца у Даниила не было брейк-пойнтов — тотальное доминирование с его стороны. Видно, что россиянин голоден после финала US Open и хорошо подготовился к соревнованиям в Пекине.

Де Минаур уже потратил достаточно много сил — с трудом прошел в первом раунде Маррея. К тому же с US Open Алекс вылетел как раз от Даниила, который обыграл его в четырех сетах. Думается, первая ракетка России снова достаточно комфортно обыграет австралийца, хоть он и весьма неудобный для него соперник.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) гейма за 1.64.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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