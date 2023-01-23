23 января девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович в четвертом круге турнира сыграет с местным теннисистом австралийцем Алексом де Минауром. Соперники встретятся на «Род Лэйвер Арене», матч начнется приблизительно в 11.05 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна. Противники ранее никогда не играли друг с другом.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение экс первой ракетке мира. На победу Джоковича можно поставить за 1.22, что составляет приблизительно 82% вероятности исхода. Успех де Минаура доступен за 4.30 (18).

Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его триумфа принесет 4300 рублей, а чистая прибыль составит 3300 рублей.

Эксперты считают, что матч завершится в трех сетах в пользу серба. Взять такой исход предложено за 2.34.

На победу хозяина кортов с форой (+1.5) сета можно поставить за 2.37, с форой (+2.5) — за 1.54. Ф2(-1.5) и Ф2(-2.5) оценены котировками 1.54 и 2.37 соответственно.

На то, что в матче случатся два брейка подряд, коэффициент — 1.50.

Если вам кажется, что соперники возьмут подачу друг друга более восьми раз, оформите такой вариант за 1.86. Противоположный идет за 1.85.

«Игрок выиграет матч, проиграв первый сет». Котировка на такое событие — 4.70.

Прогноз и ставка на матч Алекс де Минаур — Новак Джокович

Сербский теннисист испытывает физические проблемы — в матче с Димитровым он дважды вызывал на корт физиотерапевта, чтобы тот посмотрел его травмированное бедро. Дискомфорт преследует Новака с турнира в Аделаиде и сиюминутно никуда не денется — он будет играть, прислушиваясь к своему телу.

А против него де Минаур, которого будут подгонять домашние трибуны. Плюс этот теннисист готов к изнурительному теннису, он будет носиться по корту и тянуть все что можно. В такой обстановке Джоковичу не будет комфортно, а ошибки со стороны чемпиона станут неизбежны.

Рекомендуемая ставка: Джокович выиграет меньше 81.5% очков на первой подаче за 1.85.