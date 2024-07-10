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Прогнозы на спорт

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Алекс де Минаур — Новак Джокович: повреждение не позволит австралийцу навязать борьбу

Прогноз на матч Уимблдона Алекс де Минаур — Новак Джокович 10 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 июля самый титулованный теннисист планеты Новак Джокович в четвертьфинале Уимблдона сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. Встреча начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Счет личного противостояния пока в пользу Джоковича — 2-1.

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Также серб считается фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность этого исхода — примерно 74%. Успех де Минаура идет за 3.45 (26%).

На то, что в этой встрече будет разыграно 39 и больше геймов, котировка 1.87. Если же считаете, что теннисисты завершат встречу раньше, возьмите ТМ 38.5 за 1.93.

Триумф Джоковича с форой (-4.5) гейма доступен за 1.83, выигрыш де Минаура с (+4.5) оценен в 1.98.

Если австралиец выиграет хотя бы один сет, сыграет пари за 1.40. Если же серб закроет соперника в трех партиях, пройдет ставка за 2.95.

Неплохой коэффициент предложен на тай-брейк в этом матче — 1.55.

Травма шеи помешала Анне Калинской продолжить выступление на&nbsp;Уимблдоне. Калинская не смогла сотворить сенсацию. В четвертьфинале Уимблдона — без россиянок

Прогноз и ставка на матч Алекс де Минаур — Новак Джокович

Де Минаур впервые в карьере пробился в восьмерку сильнейших на Уимблдоне, но перед четвертьфиналом состояние его здоровья находится под большим вопросом. На матчболе против Филса Алекс оступился и, прихрамывая, сел на стул. После этого он покачал головой в сторону своего бокса.

Возможно, встреча с Новаком вовсе не состоится, но даже если она стартует, вряд ли с повреждением у Алекса будет много шансов не только на победу, но и в целом на борьбу. Скорее всего, Джокович победит очень уверенно.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича 3:1 или 3:0 за 1.72.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Новак Джокович
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