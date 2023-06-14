Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Александр Бублик — Янник Синнер: будет много мата, но он не поможет обыграть итальянца

Прогноз на матч ATP Хертогенбос Александр Бублик — Янник Синнер 14 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Бублик.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

14 июня казахстанец Александр Бублик во втором круге турнира в голландском Хертогенбосе сыграет с итальянцем Янником Синнером. Игра начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Обе предыдущие встречи между соперниками завершились не в пользу теннисиста из Гатчины.

Лука Модрич и&nbsp;Златко Далич. Нидерланды — Хорватия: Модрич и Депай обязательно сообразят что-то вкусное для партнеров

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Синнера фаворитом предстоящей игры. Успех итальянца доступен за 1.29, что приблизительно 77% вероятности исхода. Триумф Бублика предложен за 3.52 (23%).

Ставка в 1000 рублей на автора многочисленных крылатых цитат в случае его выигрыша принесет выплату в 3520 рублей.

Думаете, что Синнер не испытает проблем? Его победа с форой (-3.5) гейма идет за 1.83, а 2:0 по сетам — 1.85.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.96, ТМ 22.5 — за 1.82.

В первом круге Бублик в двух сетах одолел бельгийца Гоффена, причем продемонстрировал отличные бойцовские качества — в обеих партиях отыграл отставание в брейк. Его триумф в одном из сетов в предстоящей игре идет за 1.89.

Стефанос Циципас. Стефанос Циципас — Ришар Гаске: прогноз на матч ATP Штутгарт 14 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Янник Синнер

Бублик выдал феерический матч против Гоффена в первом круге: победил в двух сетах (7:5, 7:5), а по ходу второй партии разразился тирадой о ненависти к покрытию, тренировкам и теннису в целом. Конечно, не обошлось без трехэтажного мата — без него Саша не был бы Сашей.

Следующий матч у него против Синнера, который неожиданно рано проиграл на «Ролан Гаррос» и имел возможность не только отдохнуть, но и получше подготовиться к травяному сезону. К слову, на этом покрытии итальянец чувствует себя вполне комфортно: например, в прошлом сезоне дошел на Уимблдоне до четвертьфинала, где в пяти сетах проиграл Джоковичу. Думается, импульсивного Бублика обыграть для него не составит труда.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 22.5 за 2.11.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Бублик
Янник Синнер
0
Читайте также
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Хорватия: прогноз на полуфинал Лиги наций 14 июня 2023 года