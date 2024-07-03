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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

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Александр Мюллер — Даниил Медведев: россиянин одержит еще одну убедительную победу

Прогноз на матч Уимблдона Александр Мюллер — Даниил Медведев 3 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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3 июля во втором круге Уимблдона прошлогодний полуфиналист турнира Даниил Медведев из России сыграет с французом Александром Мюллером. Встреча начнется не ранее 15:30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу Медведева.

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Он же считается абсолютным фаворитом предстоящего матча. На победу Даниила можно поставить с коэффициентом 1.01 — это наименьшее из возможных значений. Вероятность данного исхода — более 99%. Успех Мюллера котируется за 16.0 (1%).

Эксперты не верят, что соперники разыграют хотя бы 30 геймов. ТБ 29.5 идет за 2.00, ТМ 29.5 — за 1.72.

Победа Медведева с форой (-8.5) гейма доступна за 1.70. Если Мюллер не уступит с разницей больше девяти геймов, пройдет ставка за 2.15.

На счет 3:0 в пользу Даниила котировка скромная — 1.36. На то, что француз отберет у российского теннисиста хотя бы партию, коэффициент 3.15.

Также высока вероятность, что Медведев серьезно превзойдет соперника по количеству подач навылет. Его триумф по этому показателю с форой (-.7.5) идет за 1.75. Ф1(+7.5) оценен в 1.95.

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Прогноз и ставка на матч Александр Мюллер — Даниил Медведев

Медведев очень уверенно стартовал на Уимблдоне, в первом круге в трех сетах обыграв Александра Ковачевича из США. Даниил четырежды брейканул соперника и ни разу не отдал свою подачу. За всю игру у Ковачевича было всего три брейк-пойнта, все — в одном гейме.

Мюллер тоже победил 3:0 — соотечественника Гастона. Но в той встрече соперники прилично покуролесили: на двоих противники 11 раз взяли подачи друг друга, отыграв еще столько же брейк-пойнтов. Оба держались на тоненького. Думаю, Медведеву не составит труда брать подачи француза, который не обладает серьезной мощью. Победа будет легкой.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-8.5) за 1.70.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Даниил Медведев
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