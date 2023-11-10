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Александр Шевченко — Пьер-Юж Эрбер: россиянин впервые сыграет в финале турнира ATP

Прогноз на матч ATP Метц Александр Шевченко — Пьер-Юж Эрбер 10 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press
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10 ноября российский теннисист Александр Шевченко в полуфинале турнира ATP 250 в Метце сыграет с хозяином кортов, французом Пьер-Юж Эрбером. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Шевченко фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.46, что примерно 68% вероятности исхода. Успех Эрбера котируется за 2.69 (32%).

Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 2.03, ТМ 22.5 — за 1.78.

Триумф россиянина со счетом 2:0 по сетам — наиболее реальный результат, по мнению экспертов. Его можно оформить за 2.21.

Если Эрбер выиграет хотя бы одну партию, сыграет коэффициент 1.62. Француз делал это в восьми матчах кряду.

Считаете, что Шевченко победит с комфортным счетом? Ф1(-2.5) по геймам доступна за 1.79. Также можете рассмотреть Ф1(-3.5) за 2.17 или вообще Ф1(-4.5) за 3.10.

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Прогноз и ставка на матч Александр Шевченко — Пьер-Юж Эрбер

Шевченко к концу года серьезно прогрессировал. В Метце он во второй раз подряд дошел до полуфинала турнира ATP, причем в Базеле россиянин прошел Фоньини, Вавринку и Фритца, а во Франции выбил в двух сетах Хачанова. Александр показал очень агрессивный и в то же время разнообразный теннис — много укорачивал и пробивал даже через коридор.

В 1/2 ему играть с Эрбером, который вроде еще недавно стоял в топ-50 рейтинга, но сейчас аж 344-й. Француз катается по мелким турнирам, но даже там не берет трофеи. На самом деле удивительно, как он в Метце дошел до такой поздней стадии, но в любом случае составить конкуренцию Шевченко ему не по силам.

Рекомендуемая ставка: победа россиянина с форой (-2.5) гейма за 1.79.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Шевченко
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