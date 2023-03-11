В ночь на 12 марта 2023 года в американском Лас-Вегасе на арене The Theater at Virgin Hotels пройдет турнир UFC Fight Night 221. В со-главном бою вечера россиянин Александр Волков схлестнется с молдаванином Александром Романовым. Ориентировочно поединок начнется около 04.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 23.00 мск.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают Романова фаворитом: поставить на победу молдаванина можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Успех Волкова доступен с котировкой 2.24 (42%), ничья идет за 70.0 (1%).

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Вы можете угадать, каким образом любой из бойцов одержит победу. Досрочный успех Волкова оценен в 3.65, триумф по очкам от него — в 4.30. Большинство выигрышей (66%) в карьере Александр добыл как раз нокаутами. Эти же рынки на Романова доступны за 2.48 и 4.60 соответственно.

Также предложены ставки на раунд, в котором завершится бой:

• финиш в первой пятиминутке идет за 3.05;

• во второй — за 4.20;

• в третьей — за 6.30.

Аналитики считают, что поединок вряд ли пройдет всю дистанцию. Тотал больше 2.5 раунда можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.67.

Прогноз и ставка на бой UFC Александр Волков — Александр Романов

Аналитики считают россиянина андердогом, но Волков по-прежнему занимает высокую строчку (восьмая) тяжелого дивизиона UFC. В последнем поединке он безжалостно забил Жаирзиньо Розенстрайка, которого по итогу обогнал в рейтинге. Ярким нокаутом суринамца Александр показал, что все еще остается очень опасным бойцом. К тому же россиянин превосходит соперника в опыте.

Волков дрался почти со всеми топами тяжелого веса: Сирилом Ганом, Томом Аспинэллом, Кертисом Блейдсом, Марчином Тыбурой и другими. Романов же только недавно заскочил в топ-15 тяжей, где расположился 14-м. А единственному сопернику из элитной группы (Тыбуре) Кинг-Конг проиграл.

Рекомендуемая ставка: победа Волкова за 2.24.