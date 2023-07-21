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Александр Зверев — Андрей Рублев: немец снова оторвется в счете в личном противостоянии с россиянином

Прогноз на матч ATP Бостад Александр Зверев — Андрей Рублев 21 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Зверев.
Фото Getty Images
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20 июля на турнире ATP 250 в шведском Бостаде состоится матч уровня полуфинала/финала ATP 500 — немец Александр Зверев сразится с россиянином Андреем Рублевым. Игра 1/4 финала начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:1 в пользу Зверева.

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Он же считается фаворитом предстоящего матча. На победу немецкого теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.73, что приблизительно 57% вероятности исхода. Успех Рублева, который выиграл последний очный поединок, котируется за 2.08 (43%).

Ставка в 1000 рублей на российского игрока в случае его выигрыша принесет выплату в 2080 рублей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Зверева за 2.75. При этом на победу Рублева хотя бы в одной партии можно поставить за 1.40.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.81, ТМ 22.5 — за 1.97. Все пять матчей между соперниками в трехсетовом формате завершились «низом».

Что еще удивительнее, все пять игр завершились 2:0 в пользу одного из теннисистов. При этом на две партии в предстоящей встрече котировка — 1.60, на три — 2.20.

Тай-брейк можно взять за 2.21, его отсутствие — за 1.61.

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Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Андрей Рублев

Хотя Рублев выиграл единственный очный матч в этом сезоне, в личном противостоянии все равно очень уверенно ведет Зверев — 5:1. Причем немец побеждал не только на харде, но и на грунте, где второй год подряд добрался до полуфинала «Ролан Гаррос».

Андрей в 2023-м тоже неплохо выступил на земляном покрытии — выиграл «мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала в Баня-Луке, но вторую половину грунтового сезона завалил. Сейчас он проведет только второй матч в Бостаде, в то время как Зверев сыграет в третий раз — это важно с учетом недавнего перехода от травы. Немец должен быть готов чуть лучше, чем россиянин.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 1.73.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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