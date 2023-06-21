21 июня в заключительном матче игрового дня турнира в Галле немец Александр Зверев сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча русскоговорящих теннисистов начнется не ранее 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет очного противостояния — 3:3.

Букмекерская компания Olimpbet назвала Зверева серьезным фаворитом матча. На победу немецкого спортсмена можно поставить с коэффициентом 1.39, вероятность этого исхода — примерно 71%. Успех Шаповалова доступен за 2.98 (29%).

Ставка в 1000 рублей на канадца в случае его выигрыша принесет выплату в 2980 рублей, а чистая прибыль составит 1980 рублей.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.81, ТМ 22.5 — за 1.98. Через «верх» соперники сыграли три из пяти матчей двухсетового формата.

Победу Шаповалова с форой (+2.5) предложено оформить за 2.01, а успех Зверева с разницей (-2.5) — за 1.78.

На то, что Денис возьмет хотя бы один сет, котировка — 1.69. Он сделал это в трех предыдущих встречах с Александром в рамках турниров ATP.

За 1.73 доступен тай-брейк, за 2.01 — его отсутствие.

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Денис Шаповалов

Шаповалов здорово выступил на траве в 2021-м — дошел до полуфинала Уимблдона, где уступил Джоковичу. Однако с прошлого сезона на этом покрытии канадец раз за разом проваливается: выиграл всего два матча из семи. За прошедшие две недели Денис также не впечатлил, уступив в Штутгарте Фучовичу, а в Галле тяжело победив Харриса (7:6, 6:4).

Зверев в прошлом году на траве не играл из-за травмы, а в этом на старте одолел Тима. Саша не был полностью доволен показанным теннисом, но не сомневается, что прибавит. А еще он верит, что болельщики максимально поддержат его на домашнем турнире. Это обязательно произойдет, а всем известно, насколько эмоциональным и взрывным становится Денис, когда все болеют против него. В таких встречах он побеждает крайне редко.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой (-2.5) гейма за 1.78.

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