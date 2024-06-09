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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Зверев слишком часто проигрывает своим нервам. То же самое случится в финале «Ролан Гаррос»

Прогноз на финал «Ролан Гаррос» Александр Зверев — Карлос Алькарас 9 июня 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Зверев.
Фото Global Look Press
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9 июня в Париже состоится финал «Ролан Гаррос», в котором немец Александр Зверев сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Игра начнется в 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 5-4 в пользу теннисиста из Германии.

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Правда, в предстоящем финале фаворитом считается Алькарас. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.40, что примерно 71% вероятности исхода. Триумф Зверева котируется за 3.20 (29%).

Тотал больше 37.5 гейма предложено оформить за 1.75, ТМ 37.5 — за 2.08.

На то, что Алькарас выиграет с форой (-4.5), можно заключить пари за 1.97. Если взять Ф1(+4.5), то это можно сделать за 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 3:0 в пользу Алькараса за 3.05. При этом их матч на «Ролан Гаррос» два года назад завершился победой Зверева 3:1.

Триумф Александра хотя бы в одной партии идет за 1.38, минимум в двух — за 2.05.

На то, что в матче будет тай-брейк, неплохой коэффициент 1.55.

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Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Карлос Алькарас

Зверев во второй раз в карьере добрался до финала «Шлема», но если в 2020-м на US Open ему противостоял Тим, то сейчас это будет Алькарас на его любимом покрытии. Испанец по ходу турнира прошел нескольких очень серьезных соперников — Корду, Оже-Альяссима, Циципаса и новую первую ракетку мира Синнера. Саша тоже преодолел непростой путь — выбил из турнира Надаля, Руне, де Минаура и Рууда. Что интересно, никто из них не оказал немцу такого ожесточенного сопротивления, как Грикспур — голландец вел с двумя брейками в решающем сете, но все равно уступил.

Мне кажется, что решающий матч пройдет под диктовку Алькараса. Он психологически намного более стойкий по сравнению с Сашей, который часто проигрывает своим нервам. Плюс у немца не слишком хорошо получается играть с соперниками из топ-10 на «Шлемах», а Карлос — один из самых ярких представителей вершины рейтинга. На любимом грунте у испанца есть отличные шансы наконец взять крупнейший титул, в двух шагах от которого он остановился в прошлом году.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-1.5) сета за 1.75.

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