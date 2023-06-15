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Сегодня, 12:15

Александра Саснович — Людмила Самсонова: прогноз на матч WTA Хертогенбос 16 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Хертогенбос Александра Саснович — Людмила Самсонова 16 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Людмила Самсонова.
Фото Getty Images
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16 июня на турнире в голландском Хертогенбосе состоится матч 1/4 финала между белоруской Александрой Саснович и россиянкой Людмилой Самсоновой. Точное время начала встречи станет известно позднее, в России она показана не будет. В личном противостоянии впереди теннисистка из РФ — 1:0.

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Ее же аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящего матча. На победу Самсоновой выставлен коэффициент 1.37, вероятность такого исхода — примерно 72%. Успех Саснович доступен за 3.03 (28%).

Ставка в 1000 рублей на Александру в случае ее выигрыша принесет выплату в 3030 рублей.

Предполагаете, что матч получится упорным? Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.88, ТМ 21.5 — за 1.89.

Единственный матч между девушками состоялся в прошлом году в Кливленде и завершился уверенной победой Самсоновой со счетом 6:1, 6:3. Ее успех с форой (-3.5) гейма в предстоящей игре оценен в 1.74, Ф1(+3.5) — в 2.06.

Солидный коэффициент на выигрыш Александрой хотя бы одного сета — 1.82. При этом на счет 2:0 в пользу Людмилы котировка — 1.92.

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Прогноз и ставка на матч Александра Саснович — Людмила Самсонова

Россиянка тяжело стартовала на турнире, лишь на решающем тай-брейке преодолев сопротивление немки Пападакис. Однако в следующем матче Самсонова уже раскрутила маховик — отдала всего пять геймов младшей сестре Вероники Кудерметовой — Полине. Видно, что она постепенно привыкает к покрытию и кортам, поэтому в предстоящей игре должна выступить еще сильнее.

Саснович провалила грунтовый сезон, ни на одном турнире не выиграв больше матча. А в Хертогенбосе взяла уже два, но при этом уже во втором круге намучилась с более-менее приличной соперницей — Грэт Миннен из Бельгии даже взяла сет. Думается, со значительно превосходящей Александру в скорости и мощи ударов Самсоновой ей придется совсем тяжко.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.89.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Людмила Самсонова
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