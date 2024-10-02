Алексей Бабичев из PARI рассказал, как букмекеры помогают сделать спорт доступнее для всех

2 октября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» Алексей Бабичев, директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI, привел примеры, как благотворительный фонд «Пари и побеждай» помогает сделать спорт доступным для людей вне зависимости от обстоятельств и ограничений.

«В России около 11 млн людей с инвалидностью, а каждый 12-й житель страны — это взрослый или ребенок. Мы хотим, чтобы они тоже имели возможность системно заниматься и наслаждаться спортом, поэтому в июне этого года создали благотворительный фонд «Пари и побеждай». Здесь у нас четыре основных направления: помощь в адаптивном спорте, создание локальной инфраструктуры, поддержка ветеранов спорта и зеленые инициативы. Например, 1 октября, в День пожилого человека, мы с фондом «Дополнительное время» запустили проект «Это все еще я». Для одного из первых героев проекта — 95-летнего теннисиста Владимира Рубцова — компенсировали расходы на занятия любимым видом спорта на ближайшие три года».

Алексей Бабичев.

Также Алексей Бабичев рассказал о других точечных инициативах, которые помогут улучшить ситуацию с доступностью спорта, и важности сотрудничества со звездами для развития благотворительности.

«Вместе с телеканалом «Матч ТВ» в конце августа на игру «Пари НН» — «Зенит» мы пригласили переводчицу на жестовый язык, чтобы люди с нарушениями слуха были в равных условиях с теми, у кого таких сложностей нет. Это позволило вовлечь глухих болельщиков и их семьи, дать им возможность наслаждаться не только картинкой игры, но и работой профессиональных комментаторов.

Также в ближайшее время мы планируем запустить благотворительный проект с амбассадором фонда «Пари и побеждай», двукратным обладателем Кубка Стэнли Михаилом Сергачевым. В целом привлечение звезд из мира спорта и партнеров в лице федеральных каналов помогает сделать наш голос громче. Чем активнее мы будем рассказывать про подобные проекты, тем больше людей будут видеть проблему и стараться принять участие в ее решении. Так что и помощи станет больше".