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Сегодня, 10:10

Алексей Попырин — Андрей Рублев: где смотреть матч «мастерса» в Монте-Карло 10 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча «мастерса» в Монте-Карло Алексей Попырин — Андрей Рублев 10 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 апреля россиянин Андрей Рублев проведет дебютный матч в 2024 году на грунте. Его соперником по второму кругу «мастерса» в Монте-Карло станет австралиец Алексей Попырин. Игра начнется примерно в 12.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте букмекерской компании Winline. Прежде теннисисты друг с другом не встречались.

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Рублев — фаворит предстоящей битвы, по мнению Winline. На победу россиянина предложено поставить за 1.26, вероятность этого исхода — примерно 79%. Успех Попырина котируется за 3.90 (21%).

Счет 2:0 в пользу россиянина — наиболее реальный, по мнению аналитиков. Взять его можно за 1.76.

Если в матче будет разыграно больше 22 геймов, сыграет пари за 2.02, если меньше — 1.79.

Триумф Попырина хотя бы в одной партии доступен в линии за 1.98.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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