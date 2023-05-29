Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Алексей Попырин — Аслан Карацев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Алексей Попырин — Аслан Карацев 29 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

29 мая в первом круге «Ролан Гаррос» российский теннисист Аслан Карацев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Карацев ведет в очном противостоянии со счетом 1:0.

Хесус Навас (&laquo;Севилья&raquo;). «Севилья» в погоне за седьмой победой в ЛЕ. Но против «Ромы» Моуринью ей придется терпеть

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Аслана небольшим фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Попырина котируется за 2.19 (41%).

Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 2190 рублей.

В 2020-м в Нур-Султане Карацев в двух сетах обыграл Попырина в финале квалификации. На то, что на этот раз он снова выдержит фору (-1.5) гейма, коэффициент — 1.83.

Тотал больше 38.5 гейма идет за 1.85, ТМ 38.5 — за 1.96. Можете рассмотреть и другие варианты: например, ТБ 35.5 за 1.56 или ТМ 35.5 — за 2.32.

На то, что Аслан выиграет больше 18.5 гейма, котировка — 1.47. У Алексея такое же условие доступно за 1.64.

Тай-брейк хотя бы в одном сете предложено оформить за 1.73, его отсутствие — за 2.01.

Йерри Мина. Гол «Эвертона» на девятой добавленной минуте принес клиенту ФОНБЕТ 15 млн рублей. У него доехал экспресс из пяти событий

Прогноз и ставка на матч Алексей Попырин — Аслан Карацев

Оба теннисиста в этом сезоне сверкнули на нескольких турнирах: Карацев из квалификации дошел до полуфинала «мастерса» в Мадриде, а Попырин — до 1/8 в Риме, где обыграл Оже-Альяссима и до последнего бодался с Руне. К «Ролан Гаррос» оба игрока подходят в неплохой форме и вполне могут рассчитывать на выход в следующий раунд.

В таких условиях вряд ли стоит рассчитывать, что один из теннисистов одержит безоговорочную победу. Скорее всего, Аслан и Алексей разыграют минимум четыре сета, а может, и все пять. Поэтому в данном случае оптимальным выглядит вариант ТБ 37.5 за 1.74.

Рекомендуемая ставка: ТБ 37.5 за 1.74.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
0
Читайте также
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 28 мая 2023 года онлайн в прямом эфире