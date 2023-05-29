29 мая в первом круге «Ролан Гаррос» российский теннисист Аслан Карацев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Карацев ведет в очном противостоянии со счетом 1:0.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Аслана небольшим фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Попырина котируется за 2.19 (41%).

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В 2020-м в Нур-Султане Карацев в двух сетах обыграл Попырина в финале квалификации. На то, что на этот раз он снова выдержит фору (-1.5) гейма, коэффициент — 1.83.

Тотал больше 38.5 гейма идет за 1.85, ТМ 38.5 — за 1.96. Можете рассмотреть и другие варианты: например, ТБ 35.5 за 1.56 или ТМ 35.5 — за 2.32.

На то, что Аслан выиграет больше 18.5 гейма, котировка — 1.47. У Алексея такое же условие доступно за 1.64.

Тай-брейк хотя бы в одном сете предложено оформить за 1.73, его отсутствие — за 2.01.

Прогноз и ставка на матч Алексей Попырин — Аслан Карацев

Оба теннисиста в этом сезоне сверкнули на нескольких турнирах: Карацев из квалификации дошел до полуфинала «мастерса» в Мадриде, а Попырин — до 1/8 в Риме, где обыграл Оже-Альяссима и до последнего бодался с Руне. К «Ролан Гаррос» оба игрока подходят в неплохой форме и вполне могут рассчитывать на выход в следующий раунд.

В таких условиях вряд ли стоит рассчитывать, что один из теннисистов одержит безоговорочную победу. Скорее всего, Аслан и Алексей разыграют минимум четыре сета, а может, и все пять. Поэтому в данном случае оптимальным выглядит вариант ТБ 37.5 за 1.74.

Рекомендуемая ставка: ТБ 37.5 за 1.74.

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