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«Альмерия» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 16 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Альмерия» — «Барселона» 16 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Серхио Аррибас («Альмерия»).
Фото Global Look Press
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16 мая «Барселона» нанесет визит «Альмерии» в 36-м туре ла лиги. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени на арене «Медитерранео». За соблюдением правил проследит бригада арбитров под руководством Хавьера Альберола Рохаса. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 36-й тур
16 мая, 22:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Барселона

Аналитики компании Winline считают блауграну фаворитом. На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 1.43, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 5.40 (21%), выигрыш команды Пепе Меля — за 6.60 (14%).

«Альмерия» уступила в трех домашних поединках подряд. Окончание неудачной серии хозяев (1Х) предложили за 2.97.

Победа рохибланкос с форой (+1.5) получила котировку 1.79. Фора (-1.5) на их соперника оценена в 2.01.

Первый гол в исполнении каталонцев имеется за 1.55, эту же опцию на андалузцев дали за 3.35.

Константин Тюкавин (&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» вырвалось в лидеры чемпионской гонки. Но у «Крыльев» есть рецепт успеха в играх с бело-голубыми

На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.49, обратный рынок идет за 2.52. Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 доступны за одинаковые 1.90.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:1 в пользу «Барселоны» за 7.80.

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