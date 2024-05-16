16 мая «Барселона» нанесет визит «Альмерии» в 36-м туре ла лиги. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени на арене «Медитерранео». За соблюдением правил проследит бригада арбитров под руководством Хавьера Альберола Рохаса. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики компании Winline считают блауграну фаворитом. На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 1.43, вероятность такого исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 5.40 (21%), выигрыш команды Пепе Меля — за 6.60 (14%).

«Альмерия» уступила в трех домашних поединках подряд. Окончание неудачной серии хозяев (1Х) предложили за 2.97.

Победа рохибланкос с форой (+1.5) получила котировку 1.79. Фора (-1.5) на их соперника оценена в 2.01.

Первый гол в исполнении каталонцев имеется за 1.55, эту же опцию на андалузцев дали за 3.35.

На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.49, обратный рынок идет за 2.52. Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 доступны за одинаковые 1.90.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:1 в пользу «Барселоны» за 7.80.

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