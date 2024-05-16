Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Альмерия» — «Барселона»: каталонцы не пожалеют аутсайдера и укрепятся на второй строчке

Прогноз на матч ла лиги «Альмерия» — «Барселона» 16 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

16 мая в 36-м туре ла лиги в гости к «Альмерии» приедет «Барселона». Встреча на стадионе «Медитерранео» начнется в 22.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире. Команды рассудит рефери Хавьер Альберола Рохас.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
16 мая, 22:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Барселона

Аналитики букмекерской конторы Winline уверены в триумфе каталонцев. На «Барсу» дан коэффициент 1.43, что составляет около 69% вероятности. А на успех рохибланкос — крупные 6.60 (14%). Ничья оценена в 5.40 (17%).

«Альмерия» уступила в трех домашних поединках подряд. На окончание неудачной серии хозяев (1Х) предложено сыграть за 2.97.

На обмен голами можно поставить за 1.49, обратный рынок идет за 2.52. Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 доступны за одинаковые 1.90.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 2:1 в пользу блауграны за 7.80.

Кади (&laquo;Краснодар&raquo;). «Сочи» бьется за выживание, «Краснодар» — за чемпионство. Южное дерби точно разрушит чьи-то надежды

Прогноз и ставка на матч «Альмерия» — «Барселона»

Обмен голами произошел в четырех из пяти прошлых матчей «Альмерии» в чемпионате Испании. При этом минимум три результативных попадания случилось в пяти из шести недавних встреч рохибланкос в ла лиге. Похожая статистика у каталонцев — три и более мячей влетело в семи визитах «Барсы» к соперникам из девяти. К тому же парни Хави обязаны выигрывать как можно крупнее, чтобы не подпустить «Гранаду» ко второй строчке.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Альмерия
ФК Барселона
0
Читайте также
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «В команде должно быть два-три звездных легионера»
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

КХЛ и FONBET определили лучшие хоккейные медиа прошедшего сезона