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Сегодня, 12:15

«Амкал» провел тренировку и автограф-сессию в спорткомплексе «Лужники»

Игроки «Амкала».
Фото PARI
Игроки «Амкала».
Фото PARI
Герман Попков.
Фото PARI
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За пять дней до старта в новом сезоне Кубка России блогерский клуб «Амкал» при поддержке букмекерской компании PARI провел открытую тренировку и представил болельщикам новичков команды на территории главного спорткомплекса страны — в «Лужниках», где дважды подряд проходил финал Кубка России и, вероятно, состоится в следующем году.

Ведущий медиафутбольный коллектив России начнет борьбу за кубок 1 августа матчем против ФК «Знамя». Для встречи со своими многочисленными поклонниками перед важной игрой команда Германа El Clasico Попкова выбрала символическую локацию — стадион, где на протяжении многих лет организуются самые значимые спортивные события и где созданы эталонные условия для проведения матчей любого уровня.

Игроки «Амкала».
Фото PARI

Футболисты «Амкала» вышли на поле и показали несколько упражнений с мячами, а затем провели серию пенальти вместе с болельщиками. В воротах был Владимир Мухин, который в прошлом году отразил пенальти в серии одиннадцатиметровых против «Амкала», а в этом розыгрыше Кубка присоединился к медиафутбольной команде. По окончании занятия игроки устроили автограф-сессию для своих поклонников.

После тренировки и автограф-сессии «Амкал» провел презентацию команды и фотосессию новичков на фоне захватывающего вида с крыши большой спортивной арены, принимавшей финал одного из важнейших российских футбольных турниров. Для этого на верхнюю точку арены поднялись основатель клуба Герман, основные игроки Прокоп и Млечный, а также вратарь Владимир Мухин и защитник Михаил Долгушин — они пополнили состав команды в преддверии старта в Кубке России.

«Поставили себе определенные задачи на сезон. Мы проверили и обкатали в прошлом году нашу команду и поняли, что достаточно сильны в организации матчей. Мы можем оказать достойное сопротивление любому сопернику, который встретится нам в Кубке России. Задача — как минимум повторить прошлогоднее достижение, сыграть три матча в Кубке. Новички, которые усилили нашу команду — Михаил Долгушин и Владимир Мухин, — готовы дебютировать за команду в Кубке и всячески помогать нашему клубу расти и классно проявлять себя в турнире. Спасибо «Лужникам» за возможность зарядиться энергией этого знакового футбольного места перед важным стартом в Кубке России», — заявил Герман.

«Амкал» поборется за Кубок второй год подряд. В прошлом сезоне команда, как и сейчас, стартовала с 1/256 финала. Тогда блогеры прошли на этой стадии клуб «Зоркий» из Красногорска, победив в серии пенальти.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Амкал
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