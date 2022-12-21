22 декабря в НХЛ состоится матч между «Анахаймом» и «Миннесотой». Игра пройдет в Калифорнии на льду «Хонда-центра» и начнется в 6.00 по московскому времени. В России прямая трансляция недоступна.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Миннесоту» абсолютным фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить за 1.56, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 5.20 (16%), успех «Анахайма» — за 4.80 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату 4800 рублей, а чистая прибыль составит 3800 рублей.

Вариант «Анахайм» не проиграет" оценен котировкой 2.43. Также можете подстраховать «Дакс» с помощью форы — Ф1(+1.5) идет за 1.94.

Тотал больше 5.5 шайбы предложено оформить за 1.62, ТМ 5.5 — за 2.36.

На то, что ни в одном из периодов не будет заброшено больше двух голов, коэффициент — 3.40.

Гол защитника можно взять за 1.65, вратаря — за 999.

Выигрыш «Анахайма» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 3.60, «Миннесоты» — за 1.31.

Прогноз и ставка на матч «Анахайм» — «Миннесота»

«Анахайм» стабильно плох: в прошлом сезоне «Дакс» заняли 13-е место и не попали в плей-офф, а в этом идут предпоследними (хуже только «Чикаго»). У команды из Калифорнии всего три победы в основное время и 21 поражение. В последних пяти матчах у нее 19 пропущенных шайб.

«Миннесота» идет шестой, но с учетом меньшего количества встреч должна подтянуться к лидирующему «Вегасу». У «Уайлд» пять побед подряд (все в основное время) и разница шайб плюс 11. У «Анахайма» она — минут 59. В этой игре у хозяев нет ни единого шанса.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 4.5 за 1.73.